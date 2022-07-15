تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مساء اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية، من السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية .

وجاء في البيان " تلقى، مساء اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية، من أخيه السيد قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا فيها الآراء حول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، مع

التأكيد الدائم على مواصلة ترقية العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ".

وأضاف البيان انه بالمناسبة، "أعرب الرئيسان عن ارتياحهما، مجددا، للقرار المشترك بإعادة فتح الحدود أمام المسافرين بين الجزائر وتونس، بما يسمح لمواطني البلدين الشقيقين، من تكثيف تبادل الزيارات، توطيدا لأواصر الأخوة.