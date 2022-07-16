أفادت تقارير إعلامية بأن طائرات الكيان الصهيوني قصفت موقعين في مدينة غزة ووسط القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد قصفت طائرات جيش الاحتلال فجر اليوم السبت، موقعين أحدهما في منطقة الشيخ عجلين، جنوب مدينة غزة، والآخر في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأوضحت الوكالة أن 10 صواريخ قصفت بها الطائرات موقع منطقة عجلين، مؤكدة أن الموقع الذي يعتبر منتجعا سياحيا قد تم تدميره بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه النيران وألحقت الضرر بممتلكات المواطنين المجاورة للمكان.

أما موقع مخيم النصيرات، فلفتت الوكالة إلى أن طائرات الكيان قصفته بصاروخين دمراه بالكامل، وألحقا أضرارا كذلك ببيوت المواطنين المجاورين له.