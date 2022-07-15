أكد الاتحاد الجزائري، لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يصل اليوم السبت إلى الجزائر في زيارة رسمية ستدوم يومين.

وحسب الموقع الرسمي لـ " الفاف"، فإن موتسيبي الذي سيكون مرفوقا بسكرتير الكاف و نائبه الأول ورئيس اتحاد شمال إفريقيا بالإضافة إلى العديد من المسؤولين سيتم استقباله من قبل رئيس " الفاف" جهيد زفيزف وأعضاء مكتبه الفيدرالي.

وأفاد المصدر ذاته، أن اللقاء بين الطرفين سيتم من خلاله زيارة بعض المنشآت الرياضية المتواجدة على مستوى العاصمة كما سيتم التطرق إلى بعض الملفات من بينها "شان " 2022 بالجزائر وكذا نهائيات أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة التي ستحتضنها الجزائر في مارس 2023.