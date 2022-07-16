أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 4698 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 85 إقليما في روسيا وتسجيل 41 حالة وفاة".

وأضاف المقر: " تعافى 2879 شخصا من الإصابة بالفيروس بتناقص قدره 1.7 بالمائة مقارنة بيوم أمس".

بينما أفاد موقع ستوب فيروس كورونا، بـتسجيل 975 إصابة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو، و9 حالات وفاة، ثم مقاطعة ضواحي موسكو 397 حالة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورغ 364 و9 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

يذكر أنه تم تسجيل ارتفاع مؤشر عدد المواطنين المصابين بفيروس "كوفيد–19" في 34 كياناً روسياً وتقليص هذا المؤشر في 48 كيانا، بينما لم يتغير المؤشر ذاته في 3 كيانات للبلاد.