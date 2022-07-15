القبض على 10 أشخاص بغرداية

ألقت مصالح أمن ولاية غرداية القبض على عشرة أشخاص، ثلاثة من بينهم محل بحث من قبل العدالة لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة، حسبما أفاد بيان نشرته اليوم السبت ذات الهيئة الأمنية.

ونفذت هذه العمليات عبر مختلف أحياء مدن الولاية في إطار مكافحة بؤر الآفات الاجتماعية، حسب ذات البيان، الذي أوضح أيضا أن قاعدة المعطيات حول الموقوفين التي بينت أن لهم سوابق قضائية هم أيضا محل بحث لتورطهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة مع ارتكاب فعل الاعتداء والعنف والضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء ضد الضحايا.

وسمحت التحريات التي قامت بها ذات الجهة الأمنية بحجز أسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف) وأقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج ومبلغ مالي، وفق المصدر ذاته.

ووضع الموقوفون تحت ذمة التحقيق الذي بوشر فيه بإشراف النيابة المختصة للكشف عن ملابسات تورطهم في القضايا المختلفة.

ألقت مصالح أمن ولاية غرداية القبض على عشرة أشخاص، ثلاثة من بينهم محل بحث من قبل العدالة لضلوعهم في قضايا إجرامية مختلفة، حسبما أفاد بيان نشرته اليوم السبت ذات الهيئة الأمنية.

ونفذت هذه العمليات عبر مختلف أحياء مدن الولاية في إطار مكافحة بؤر الآفات الاجتماعية، حسب ذات البيان، الذي أوضح أيضا أن قاعدة المعطيات حول الموقوفين التي بينت أن لهم سوابق قضائية هم أيضا محل بحث لتورطهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة مع ارتكاب فعل الاعتداء والعنف والضرب والجرح باستعمال أسلحة بيضاء ضد الضحايا.

وسمحت التحريات التي قامت بها ذات الجهة الأمنية بحجز أسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف) وأقراص مهلوسة وكمية من الكيف المعالج ومبلغ مالي، وفق المصدر ذاته.

ووضع الموقوفون تحت ذمة التحقيق الذي بوشر فيه بإشراف النيابة المختصة للكشف عن ملابسات تورطهم في القضايا المختلفة.