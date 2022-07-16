بلغ عدد اللاعبين الجزائريين في الدوري القطري لكرة القدم، سبعة محترفين ينشطون في فرق مختلفة تحسبا للموسم الكروي 2022-2023.

صحيفة " الوطن " القطرية، كشفت اليوم السبت أن الباب لا يزال مفتوحا لضم أسماء جديدة، خصــوصا أن هـناك عـددا من الأندية لا تزال لديها إمكانية إضافة لاعبين جدد. ويأتي على رأس اللاعبين المحترفين المتواجدين في الدوري القطري كل من الهداف بغداد بونجاح نجم الزعيم السداوي بجانب النجم ياسين براهيمي الوافد الجديد للفهود قادما من الريان ومواطنه المدافع مهدي تاهرات الذي يقضي عامه الثاني مع الغرافة.

وهناك الثنائي حمرون يوغرطة وأيوب عزي بنادي المرخية الصاعد الجديد لدوري نجوم قطر بالإضافة إلى المهاجم محمد بن يطو نجم نادي الوكرة ولاعب الأهلي الجديد سفيان هني القادم من نادي الغرافة.

نفس المصدر أوضح أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت الرغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعبين الجزائريين والتي تضاعفت منذ تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، حيث جعل الأنظار تتجه نحوهم بعدما ساهموا في الإنجاز القاري.

كما أن الاعتماد على الجزائريين يعود في الأساس إلى النجاح الذي حققه في وقت مضى كل من نذير بلحاج ـ كريم زياني، مجيد بوقرة ، جمال بلماضي، رفيق صايفي وحتى صاحب العقب الذهبية رابح ماجر الذي لعب بألوان نادي الوكرة، إذ ترغب الفرق في إعادة التجربة مع اللاعبين الحاليين لتحقيق المزيد من الألقاب.