Selon le site de la FAF, le président de la CAF, qui sera accompagné par son secrétaire général Veron Mosengo-Omba, le vice-président de cette instance, SeidouMbomboNchouwaNjoya, et le Président de l’Union nord-africaine de football (UNAF) et membre du Comité exécutif de la CAF, Abdelhakim Chelmani, sera reçu par le président de la fédération, DjahidZefizef et les membres de son bureau fédéral.



Motsepe aura des audiences avec des officiels et un programme de visites dans quelques infrastructures au niveau de la capitale, et abordera avec la Zefizef et les membres du Bureau plusieurs questions importantes, notamment le CHAN 2022, qu’accueillera l’Algérie en début d’année prochaine ainsi que la CAN U17 en mars 2023.