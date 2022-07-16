انتخب الكاميروني برتران مندوغا رئيسا جديدا لاتحاد الملاكمة الإفريقي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة خلال المؤتمر الانتخابي للهيئة الإفريقية.

وحصل الكاميروني على 21 صوتًا من 40 مندوبًا إفريقيًا حاضرا في المؤتمر الانتخابي، متقدمًا على الجزائري نور الدين فزيل فرحات، رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة بـ 10 أصوات والأوغندي موسى موهانجي (9 أصوات).

وصرح الرئيس الجديد في كلمة عقب انتخابه على رأس الهيئة القارية قائلا: "إنه يوم جديد في تاريخ الملاكمة الإفريقية. أنا رئيس كل الاتحاديات الوطنية الإفريقية وسنعمل جميعا لتطوير هذه الرياضة في القارة السمراء".

وانطلقت أشغال المؤتمر الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية للملاكمة، بحضور رئيس الجمعية الدولية للملاكمة الروسي عمار كرملاف.

وصرح رئيس الهيئة الدولية في مداخلة مقتضبة عند بدء الأشغال أن "تنظيم المؤتمر الانتخابي بالجزائر، يؤكد إرادة الجمعية الدولية للملاكمة لإعطاء نظرة جديدة لممارسة هذه الرياضة في إفريقيا.

الاستراتيجية الجديدة للهيئة الدولية تتجه نحو مرحلة إعادة اصلاح القوانين وتوفير أحسن الظروف للفيدراليات الوطنية في تنظيم التظاهرات الرياضية".