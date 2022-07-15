أشرف المدير العام للوقاية وترقية الصحة، جمال فورار، والمدير العام للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات، إلياس رحال، على فعاليات الاجتماع التقييمي النصف السنوي لبرنامج العمل 2022/2023، بين وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بالجزائر

وحضر الاجتماع، الذي انعقد يومي 15و16 جويلية 2022 بفندق "لوميريدان" بوهران، ممثل منظمة الصحة العالمية بالجزائر، نوهو امادو.

كما شهد ذات الاجتماع تواجد إطارات من وزارة الصحة والجهات المحورية المعنية لمختلف المديريات والمؤسسات تحت وصاية الوزارة، والجهات المحورية لمنظمة الصحة العالمية المشاركة في النشاط.

وقد تمّ تخصيص جدول أعمال الاجتماع، الذي ينظم بشكل مشترك من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لدراسة مؤشرات النتائج وتحديد الأولويات ضمن برنامج العمل المشترك، وفق بيان وزارة الصحة.