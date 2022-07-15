كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، زوال اليوم السبت، عن أصحاب المراتب الأولى في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022.

وكان التميز من طرف العنصر النسوي الذي سيطر على المعدلات الثلاثة الأولى في جدول الترتيب، كما اشتركت المتفوقات في تخصص علوم تجريبية.

وتحصلت الطالبة بن عباس إيمان من ولاية باتنة على المرتبة الأولى بمعدل 19.55، تلتها الطالبة مرداس منار من ولاية ڤالمة بمعدل 19.33 ثم الطالبة تراكة فدوى من ولاية عين الدفلى بمعدل 19.33.

وحسب الوزير فقد تفوقت الطالبة مرداس منار على نظيرتها تراكة فدوى بفضل معدل المواد الأساسية، رغم التساوي في المعدل العام.