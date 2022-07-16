أعلن اليوم السبت، عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم تأجيل انطلاق البطولة الوطنية إلى غاية الـ 26 و27 أوت المقبل وذلك بطلب من رؤساء الفرق.

وقال المتحدث ذاته خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الجمعية العامة العادية التي تمت المصادقة فيها على التقريرين المالي والأدبي:" اخترنا اليوم عقد الجمعية العامة لتفادي التشويش على المسؤولين الذين كانوا مترشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري للعبة تركنا متسع من الوقت للتفرغ لذلك".

وأضاف مدوار:" الرابطة تدين أحد المعاملين بمبلغ كبير، وهذه أموال الفرق، وهذه الأندية التزمت للرابطة المحترفة، بأنه عند حصولها على الأموال فإنها ستذهب مباشرة للاعبين".

وأردف مدوار:" 80 بالمائة من ديون لجنة النزاعات، نستطيع بواسطتها تسديد حقوق اللاعبين ما يجعل الأندية تتنفس قليلا بشرط إعادة النظر في عقود اللاعبين التي وضعت الأندية في مأزق، والدور سيأتي على جميع الفرق باستثناء تلك التي لديها شركات راعية".

وختم بخصوص الديون:" أناشد الدولة الجزائرية، من أجل الحصول على هذه الأموال الموجودة في الخزينة العمومية والمقدرة بـ 200 مليار وهي من حق أندية الظل".

كما كشف مدوار عن القيمة المالية الحقيقة التي تم صرفها من قبل هيئته إذ قال:" في الأربع سنوات الأخيرة صرفنا ما قدره 60 مليار سنتيم، أنا لم أعرف من أين أتى أحد المسؤولين بكلام أخر وقال إنه صرفنا 100 مليار سنتيم، من أجل تشويهي".

وواصل الحديث:" كلهم صوتوا على التقرير المالي بنعم، وعددهم 20 عضوا، لم أفهم من أين أتى بهذه الأرقام؟".

وعرج مدوار على مشكل البرمجة التي تطرح في كل مرة إذ عاد في حديثه أمام وسائل الإعلام إلى حادثة مع أحد رؤساء الفرق الذي طلب من الرابطة تأجيل مواجهة لمدة 17 يوما وقال:" بعض الأندية لا تحترم القوانين، لهذا يكون هناك بعض التدخلات، فرئيس نادي طلب من الرابطة تأجيل مباراة لمدة 17 يوما، واتصل بجميع الجهات وتجرأ وقال بأن رئيس النادي المنافس وافق على التأجيل،،، لكن الرابطة هي من تقرر وليس هو،، ماذا يريد هذا الرئيس، هذه الأمور هي التي تأخذنا إلى الهاوية وبالتالي تجدهم يخلقون لك المشاكل والتكتلات".