أصيب اليوم السبت 31 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى طريق الوزن الثقيل بمنطقة كيسير غربي مدينة جيجل.

ووقع الحادث على الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرا، عندما كانت الحافلة المذكورة تتنقل في الخط بين مدينة جيجل والجزائر العاصمة وعلى متنها 48 مسافرا، قبل تعرضها للانحراف وانقلابها في منحدر بالطريق المذكور.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية وقامت بنقل المصابين إلى مستشفى محمد الصديق بن يحي بعاصمة الولاية، حيث تنقل والي الولاية عبد القادر كلكال إلى مكان وقوع الحادث للوقوف على ظروف إجلاء الجرحى.

وذكرت مصادر طبية بأن أغلبية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.