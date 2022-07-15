دشن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد هشام سفيان صلاونشي مشروعين لتربية الأسماك بميناء بلدية راس جنات.

وزير الصيد البحري والموارد الصيدية في زيارته الخامسة لولاية بومرداس منذ تعيينه وزيرا للقطاع اشرف اليوم على تدشين مشوعين هامين في تربية الأسماك في الأقفاص العائمة بالمنطقة البحرية بميناء كاب جنات تندرج في إطار الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات التي اشتهرت بها ولاية بومرداس بعد تلقيها كل التسهيلات الإدارية من مديرية الصيد البحري لولاية بومرداس.

واشرف وزير الصيد البحري على تدشين سفينة بطول 17 متر والتي دخلت النشا ط رسميا الى جانب هذا قام وزير الصيد بوضع حجر الاساس لانطلاق عملية بناء ورشة بناء وصيانة سفن الصيد البحري

وأبدى وزير الصيد البحري ارتياحه على العمل الذي يقوم به المستثمرون على مستوى ولاية بومرداس .