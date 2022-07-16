عقب الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2022، سجلت دفعات مدارس أشبال الأمة للطور الثانوي هذه السنة نتائج ممتازة، حيث تحصل أربع مائة وثلاثون (430) شبلة وشبلا على شهادة البكالوريا بنسبة نجاح98.17 بالمائة.

وفي بيان لوزارة الدفاع الوطني، ذكر أنه "بهذه المناسبة، تقدم الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بتهانيه إلى الناجحين والإطارات التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج المشرفة، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق."

وحسب بيان للوزارة: "تعكس هذه النتائج الممتازة والنوعية الاهتمام الخاص الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لمدارس أشبال الأمة. كما تعكس المستوى الراقي الذي تتميز به المدارس وكذا اجتهاد وتفاني الأساتذة والإطارات الساهرة على تفوّقهم، والوسائل والإمكانات البشرية والمادية والبيداغوجية التي تسخرها قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذه المدارس".