ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي السبت بمقر الوزارة لقاء تقنيا خاص بملعب الدويرة.

وحسب بيان للوزارة، فإن "اللقاء الذي جمعه بمدير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء وشركة الإنجاز (ctc)، ومكتبي الدراسات المكلفين بالدراسة والمتابعة، يأتي على خليفة الزيارة الأخيرة التي لوحظ فيها بعض من الخلل في مطابقة المخططات لأشغال السباكة وإنجاز قنوات الصرف الصحي وقنوات المياه.

وحسب نفس المصدر فان الاعتماد على مخططات موحدة، ضروري لحسن سرعة العمل على مستوى الملعب وهو ما أكده الوزير خاصة وان عدة متدخلين شاركوا في إنجازه.

وفيما يخض اشغال الكهرباء ذات الضغط العالي فقد قدم مدير الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء (ctc) تفاصيل عن رفع جميع التحفظات التي تم معاينتها من طرف اللجنة المعنية بالاعتماد على المخططات المنجزة سابقا.

كما أمر الوزير مكتب الدراسات المكلفة بمتابعة المشروع بالمتابعة التقنية للمخططات الخاصة بأشغال الكهرباء، التهوية، السباكة، وهذا حتى يتم الاعتماد على المخططات التي تشتغل على أساسها مؤسسات الإنجاز، والغرض من ذلك عدم اتاحة الفرصة لمؤسسة الإنجاز لتوقف عن العمل لهذه الحجج.

ليتم بعد ذلك عرض فيلم قصير يوصل الواجهة الخارجية للملعب وكيفية تصميمها من طرف مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة بالإضافة للألوان الواجهة التي ستعكس الصورة الجمالية للملعب.