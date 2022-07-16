حققت ولاية غليزان نسبة نجاح بلغت 62،76 في المائة، في حين اعتلت ثانوية شارع الشهداء جدول ترتيب الثانويات بنسبة 83، 10 في المائة، وعاد التفوق إلى التلميذة آيت علي ابراهيم ايمان من ثانوية المجاهد عمور ببلدية سيدي امحمد بمعظل بلع 18،87 من عشرين. ولقد بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذا الموسم الدراسي 62،76 في المائة بعد تحصل 4584 مترشحا على شهادة البكالوريا من اجمالي 7381 مترشحا. أما ترتيب الثانويات وفق نسبة النجاح المحققة فقد اعتلته ثانوية شارع الشهداء بنسبة 83،10 في المائة حيث تمكن 118 مترشحا من النجاح من اصل 162 حاضرا. وحلت ثانيا ثانوية خائن الحبيب بنسبة 82،26 في المائة ثم ثانوية الاخوة ظريف ببلدية مازونة بنسبة 82، 90 في المائة.فيما كانت 7 ثانويات أقل من 50 في المائة، حيث تذيلت ثانوية الشط جدول الترتيب ولائيا ب40،74 في الماىة. وفي السباق ذاته، اعتلت التلميذة آيت علي ابراهيم ايمان المرعبة الاولى ولائيا ب18،87 ثم التلميذة غنام حفصة من ثانوية بن عدة بن عودة بغليزان بمعدل 18،59 ثم التلميذة جلاط ايمان من ثانوية أول نوفمبر بجديوية بمعدل 18،59 وبن طاطة سناء من ثانوية العقيد سي عثمان غليزان بنفس المعدل