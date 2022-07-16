

قام وزير الصيد البحرى والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي بزيارة عمل وتفقد لولاية بومرداس.

وحسب بيان للوزارة، فقد دشن المسؤول مشروعين للاستثمار في مجال تربية الأسماك في الأقفاص العائمة بالمنطقة البحرية لبلدية جنات، دائرة برج منايل.

واضاف نفس المصدر، بأن المشروعين بقدرة إنتاجية تبلغ 700 طن من سمك الدوراد مع استحداث 22 منصب عمل مباشرة لكل مشروع.

كما تم تركيب 04 أقفاص عائمة في المياه البحرية، واستزراع، بتاريخ 02 جويلية 2022، قفصين لكل مزرعة بـــ 750000 وحدة من صغار اسماك الدوراد، وسيتم استزراع باقي الاقفاص العائمة المركبة في نهاية شهر اوت ليصل عدد صغار الاسماك المستزرعة إلى 1.5 مليون وحدة لكل مستثمرة بحرية.