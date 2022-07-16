حضر مساء السبت وزير الإتصال محمد بوسليماني بمقر وزارة الثقافة مراسيم إطلاق البرنامج الوطني للنشر بمناسبة ستينية إسترجاع السيادة الوطنية، وهذا بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري، أعضاء من الحكومة، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون، إطارات الدولة من مختلف المؤسسات.

وحسب بيان للوزارة، فإن البرنامج المصادف للإحتفالات الخاصة بستينية الاستقلال سيتم من خلاله طبع ونشر 100 عنوانا، تتوزع بين الرواية التاريخية باللغتين العربية والأمازيغية، كتب ، قصص الأطفال التاريخية وحول أعلام الجزائر وهي منشورات سيتم طبعها في شكلها الاعتيادي وبتقنية البراي ايضا، كما تتضمن هذه العناوين كتبا فاخرة تليق بتاريخ الجزائر ومجدها.

كما تم بالمناسبة، وحسب ذات المصدر، تكريم عائلات بعض المتوفين من الأدباء الذين قدموا الكثير للساحة الفنية والثقافية الجزائرية، إضافة إلى بعض المجاهدين والكتاب، ليختتم اللقاء بتوقيع إتفاقية البرنامج الوطني للنشر بين وزارة الثقافة والفنون ممثلة في مديرية الكتاب والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهذا بمناسبة ستينية عيد الإستقلال والشباب.