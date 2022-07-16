

سينظم الفضاء البيطري الجزائري، أول مؤتمر بيطري عالمي يرافقه الصالون الدولي الأول لعالم الحيوان وذلك بالقرية السياحية بتيبازة في الفترة الممتدة بين 19 الى 23 سبتمبر المقبل بمشاركة عدة دول.

وأعلن رئيس الفضاء البيطري الجزائري الدكتور، أحمد سعادة عن فتح أبواب التسجيل عبر المنصة الذكية للبياطرة والراغبين في المشاركة بمداخلاتهم في المؤتمر العالمي البيطري.

وأكد سعادة أن المؤتمر المنظم تحت شعار "تحديات الدواء البيطري، بين الصحة العمومية والبيئة" ستتخلله عدة محاضرات ومعارض ومسابقات ولقاءات علمية ستمكن من خلالها مناقشة التحديات التي تواجهها المهنة وكيفية ضبطها.

وأضاف محدثنا أن المؤتمر فرصة لارساء الجسور بين البياطرة والمربيين والمنتجين الى جانب ابراز المكانة التي يحتلها الأطباء في مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية.

ويرى أن البيطري يعتبر خط الدفاع الأول للمحافظة على الصحة العمومية والثروة الحيوانية، وتطوير القطاع الفلاحي من خلال مساهمته الفعالة في المراقبة الصحية.