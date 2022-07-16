تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء أمس في حدود الساعة 20 و14 دقيقة، من العثور على أربعة شباب من فوج الكشافة الإسلامية التائهين منذ زوال أمس، وذالك بعد تمكنهم من تحديد وضعيتهم باستعمال GPS، بمنطقة بوزغران بإقليم دائرة مشدالة بـ 50 كلم شرق مقر ولاية البويرة.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تلقى مركز التنسيق العملي رسالة مفادها تيهان 4 أشخاص على الساعة 18 سا 25 د، لا يعرفون المنطقة وبعد التواصل معهم وتحديد أماكنهم تدخل إسعافات الوحدة الثانوية امشدالة من اجل البحث عليهم و إنقاذهم.

التائهين الأربعة تم التواصل معهم من طرف مركز التنسيق العملي وتوجيههم بعد ان قدموا وضعيتهم (position GPS) إلى الطريق تم العثور عليهم من طرف أعوان الحماية امشدالة على الساعة 20سا14د بمنحدر بالمكان المسمى بوزغران حوالي 500 متر عن الطريق الوطني رقم 30 مقابل غار مزارير.

حيث وجدو في حالة تعب شديد وإرهاق تم التكفل بهم، شباب تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و19 سنة تابعين لفوج الكشافة الإسلامية الشهيد عمار باسطا بالجزائر العاصمة.