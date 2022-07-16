يتواجد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي بالجزائر في زيارة عمل رسمية تدوم يومين.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي ،أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيستقبل اليوم الأحد باتريس موتسيبي.

وأكد ضيف الجزائر، عند وصولة إلى أرض الوطن على الفخر الذي يشعر به كجنوب إفريقي أولا ثم بصفته المتمثلة في رئاسة " الكاف"، كما عبر عن إعتزاره بتواجده في بلد كان الدور الكبير والفعّال في تحرير شعبه وكان حاسما في مسيرة رمزالكفاح ضد العنصرية، نيلسون مانديلا.

وعرّج المتحدث ذاته على عدم تأهل الجزائر إلى مونديال قطر، قائلا:" أنا لست سعيد لعدم تواجد الجزائر في قطر، فالجزائر تقدم دائما العديد من اللاعبين الموهبين ليس فقط في إفريقيا ولكن في العالم بأسره".

كما أشاد موتسيبي بمساهمة الجزائر في تطوير كرة القدم عبر جميع الأجيال من خلال تزويد إفريقيا والعالم ببعض اللاعبين الموهوبين .

وفي السياق ذاته ، رحب الجنوب إفريقي بالالتزام المستمر ودعم السلطات الجزائرية على أعلى المستويات من أجل تطوير ممارسة كرة القدم في البلاد، قائلا بلهجة الواثق:"ستعود الجزائر". وبخصوص برنامج زيارته سيزور موتسيبي في وقت لاحق العديد من البنى التحتية قيد الإنشاء في الجزائر العاصمة قبل أن يختتم جولته بزيارة المركز الفني الوطني بسيدي موسى، كما سيتم التطرق إلى احتضان الجزائر لـ" شان" 2022 وكذا بطولة أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.