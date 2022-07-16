أطلق الاتحاد الإفريقي منصة للإنذار المبكر تهدف إلى منع نشوب الصراعات وتعزيز السلام في القارة.

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباباجانوا خلال إطلاق المنصة على هامش الدورة العادية الـ 41 للمجلس التنفيذي إن التبادل المعرفي بين الأقاليم بشأن الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات "سوف يلعب دورا حاسما في منع نشوب الصراعات في القارة، كما سيتم تكليفه بالكشف عن التهديدات للسلام والإبلاغ عنها".

وأفادت نسانزاباباجانوا أنه من المتوقع أن تبني المنصة المرونة والاستقرار في القارة وتعزز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، لافتة إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر بسبب تعقيد التهديدات التي يتعرض لها السلام.

وقال بانكول أديوي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمني إن المنصة ستستخدم أحدث التقنيات لتوفير تحذيرات مبكرة للدول الأعضاء بشأن التهديدات التي يتعرض لها السلام.

وأضاف أن القارة تواجه تحديات مختلفة للسلام مما يجعل من الضروري التوصل إلى تدابير مختلفة تهدف إلى معالجة الصراعات.