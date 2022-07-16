تنطلق اليوم و إلى غاية الـ 20 من الشهر الجاري على مستوى مختلف المؤسسات الجامعية من معاهد وجامعات وكذا كليات ومدارس عليا، الأبواب المفتوحة من أجل التعريف بشروط الالتحاق بها وكذا التخصصات المتاحة فيها، إلى جانب تقديم التفاصيل لتسهيل عملية التسجيلات للناجحين الجدد على مستواها وعبر الأرضية الرقمية حسبما كشف عنه مدير التعليم للطور الأول و الثاني بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي سيف الدين عمارة

وأوضح عمارة في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن الأبواب المفتوحة تهدف إلى تذليل الصعوبات فيما يخص عملية التسجيل الحضورية وكذا عملية التسجيل عبر الأرضية الرقمية للناجحين الجدد خاصة فيما يتعلق بالوثائق المطلوبة في الشق الخدماتي "اختيار التخصص، ملف المنحة، الإيواء" وكذا الحرص على تقديم التعريف الشامل من قبل الجهات المعنية من إداريين ومسؤولين بذات المؤسسة.

كما ذكر مدير التعليم للطور الأول و الثاني بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بالمسارات الجديدة الذي أعلن عنها وزير التعليم العالي لحاملي بكالوريا تقني رياضي و الموجودة حاليا بـ 3 جامعات (جامعة إيسطو وهران، جامعة سطيف 1 و جامعة بليدة 1 ) إضافة إلى تخصص مهندس والتي أدخلت إلى 18 جامعة .