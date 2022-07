Motsepe a également salué la contribution de l’Algérie au développement du football à travers toutes les générations en fournissant l’Afrique et le monde avec quelques joueurs talentueux.

Dans le même ordre d’idées, l’Afrique du Sud s’est félicitée de l’engagement et du soutien continus des autorités algériennes au plus haut niveau pour le développement de la pratique du football du pays, en déclarant d’un ton confiant : "L’Algérie reviendra." En ce qui concerne son programme de visite, Motsepe visitera plus tard plusieurs infrastructures en construction à Alger avant de terminer sa visite par une visite au Centre Technique National de Sidi Musa. L’adhésion de l’Algérie à Shan 2022, ainsi que le Championnat des Nations Africaines depuis moins de 17 ans, seront également discutés.