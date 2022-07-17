استفاد سكان عدة مناطق ظل ببلديات ولاية أم البواقي منذ بداية سنة 2022 من تركيب 29 صهريج غاز بروبان عبر مناطق سكناهم، حسبما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للطاقة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح مدير الطاقة بولاية أم البواقي سماعين نحال أن عملية تركيب 29 صهريج غاز بروبان ( (1.750 كلغ لكل واحد) وبعدة مناطق ظل ببلديات الولاية منذ بداية سنة 2022، تطلبت غلافا ماليا من ميزانية الولاية قدره أزيد

من 100 مليون دج ومكنت من تزويد 118 عائلة موزعة على ثمان بلديات بالولاية

بالغاز.

ويتعلق الأمر بتزويد سكان مشاتي فج الطين والفرن ببلدية الجازية وبوتخمة

بالضلعة والصرصوف بالبلالة وكدية الحلفة بمسكيانة بالإضافة إلى مشتة بئر الطين

بسيقوس ومشتة خياري ببحير الشرقي وعين سعيد ببلدية أم البواقي وذراع التافزة

ببلدية عين الزيتون، حسب السيد نحال.

وتندرج عمليات تركيب صهاريج غاز البروبان و تزويد سكان مناطق الظل بولاية أم

البواقي بهذه المادة الحيوية، ضمن مجموع العمليات الإجمالية المسجلة والتي تشمل تركيب 106 صهاريج لفائدة 439 عائلة.

وأفاد نحال في ذات السياق، أنه سيتم اليوم الأحد وضع حيز الخدمة لثلاثة

3 صهاريج غاز بروبان بكل من مشتتي ثنية الكبش والرقراق ببلدية عين الزيتون

لفائدة 17 عائلة.