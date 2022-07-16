إفتك المنتخب الجزائري للدراجات (رجال وسيدات)، أربع ميداليات تمثلت في ذهبية، فضية وبرونزيتان، في ختام منافسات اليوم الثالث وما قبل الأخير من البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار، التي تختتم اليوم بمدينة أبوجا النيجيرية، لترفع بذلك العناصر الوطنية رصيد الجزائر من الميداليات إلى 13 منذ إنطلاق المنافسة، حسب ما جاء عبر الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية للدراجات على الفايسبوك.

وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجي لطفي تشمباز و ياسين شعلال في سباق ماديسون، كما نال الدراج لطفي تشمباز فضية سباق المطاردة فردي لفئة الرجال.

أما البرونزيتان فعادتا لمواطنتهما نسرين حويلي في سباق 500 متر نخبة (سيدات) و الثنائي زاكي بودار و الخصيب ساسان في سباق ماديسون.

وتضاف هذه الميداليات إلى رصيد الجزائر، حيث شهدت منافسات اليوم الثاني، أمس الجمعة، الحصول على خمس ميداليات (ذهبية، فضيتان وبرونزيتان)، وقد أحرز الميدالية الذهبية الدراج ياسين شعلال في سباق النقاط فيما نالت مواطنته نسرين حويلي ميدالية فضية في سباق الإقصاء نخبة إناث و الدراج حمزة نقوش الميدالة الفضية في سباق التقاط نخبة ذكور.

وبخصوص الميداليتان البرونزيتان، فكانتا من نصيب الدراج محمد نجيب عسال في سباق كيرين و مواطنته نسرين حويلي في سباق النقاط.

أما خلال اليوم الافتتاحي للبطولة الإفريقية، الخميس الفارط، نالت الجزائر أربع ميداليات (ذهبية،فضية و برونزيتان)، إذ تم إحراز الميدالية الذهبية حسب الفرق، بفضل الرباعي المكون من : ياسين شعلال، لطفي تشمباز، الخصيب ساسان وزاكي بودار، في اختصاص "سباق المطاردة" ، نخبة الذكور.

وعادت الفضية الجزائرية حسب الفرق أيضا في "سباق السرعة" (نخبة ذكور)، بفضل محمد نجيب غسال و الخصيب ساسان و زاكي بودار.

أما البرونزيتان، فكانتا من نصيب الفريق الوطني اواسط في "سباق المطاردة"، عن طريق الرباعي : رياض بختي، أسامة خلاف، محمد أشرف أملال و منير لعلوي، وفي "سباق سكراش" عن طريق منير العلوي الذي حل ثالثا عند الأواسط (ذكور).

وتجرى المنافسة القارية للدراجة على المضمار في الفترة ما بين 14 و 17 جويلية الجاري بالعاصمة الاقتصادية لنيجيريا أبوجا.

و تشارك الجزائر في هذا الموعد القاري بمنتخب يتكون من 11 دارجا و دراجة من الأواسط والاكابر (ذكور -اناث) بهدف تحقيق أحسن نتيجة ممكنة.