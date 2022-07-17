أمن العاصمة يضع حد لجماعة تحترف سرقة الدراجات النارية

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع برياض الفتح التابع لأمن المقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) من وضع حد لجماعة أشرار تحترف سرقة الدراجات النارية، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أنه "خلال دوريات تأمينية لقطاع الاختصاص، لفت انتباه

عناصر الشرطة لمجموعة من الأشخاص يطاردون شخصا عن سرقة الدراجة النارية. وبعد توقيف المشتبه فيه والتحقيق معه، أفصح عن شريكيه في عمليات السرقة".

وقد مكنت العملية -حسب البيان- من "توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث

مع استرجاع 3 دراجات نارية محل السرقة التي كانت مخبأة وسط الأحراش بالغابة بالمدنية"، مشيرا إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا".