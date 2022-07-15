استقبل وزير النقل، منجي عبد الله، رئيس وفد الخبراء للطران المدني الفنزويلي، خوان تيكسيرا، مرفوقا بوفد هام، وسفير فنزويلا البوليفارية بالجزائر، خوسي خيسوس سخو رياس، وذلك لمناقشة البنود والأحكام المتعلقة بإبرام إتفاق التعاون الثنائي في ميدان النقل الجوي.

وأوضح بيان لوزارة النقل، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بفتح خط جوي مباشر بين الجزائر وجمهورية فنزويلا البوليفارية، تم تنظيم لقاء ثنائي جمع خبراء سلطات الطيران المدني للبلدين، على مستوى وزارة النقل، حيث تمت مناقشة البنود و الأحكام المتعلقة بإبرام إتفاق التعاون الثنائي في ميدان النقل الجوي.

أفضت المباحثات بين البلدين، إلى التوقيع، على نص الاتفاق الثنائي، الذي سيرفع لاحقا إلى السلطات العليا للتوقيع النهائي.

ونوه الوزير منجي بتطور العلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، مبرزا إرادة السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لدعم و تعزيز علاقات التعاون مع هذا البلد الصديق، لا سيما في مجال النقل الجوي.

وأكد الوزير، أن فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وكاراكاس، سيساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، من خلال ترقية حجم المبادلات التجارية وحركة الأشخاص و البضائع، وتقوية السياحة و البعثات العلمية و الثقافية.