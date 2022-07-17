لقي صبيحة اليوم الأحد، شخصان حتفهما إثر حادث سقوط سيارة سياحية في منحدر بالطريق الولائي 137 في شطره الرابط بين بلديتي زيامة منصورية وإراقن سويسي جنوب غربي ولاية جيجل.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباحا وأربعون دقيقة، حيث انحرفت سيارة سياحية عن مسار الطريق المذكور وسقطت في منحدر على ارتفاع يقدر بحوالي 300 متر بضواحي منطقة "آيت عاشور".

وأضافت ذات المصالح بأن وحدة زيامة منصورية مدعومة بفرقة للتعرف والتدخل في الأماكن الوعرة للوحدة الرئيسية، تدخلت وباشرت عملية إجلاء الضحايا، حيث أشارت بأن الحصيلة لا تزال أولية.