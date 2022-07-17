تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة إجرامية احترفت النصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، كانت تنشط باسم شركة كيونات المختصة في بيع المنتجات عن طريق الإشهار والتسويق الجماعي الشبكي (الأنترنت)، متكونة من خمسة (05) أشخاص، حيث اختصوا في جمع المال باستغلال رغبة المشاركين في الربح السريع من خلال الثأثير عليهم وإقناعهم بالاشتراك في مكتب أعمال مؤسسات معارض ودراسات والمساعدة في الاستثمار بواد ارهيو عن طريق دفع مبلغ مالي يتراوح مابين 50000- 400000 دينار على حسب المنتجات التي يختارها الزبون، ليشترط عليهم فيما بعد من أجل استرجاع أموالهم أو الحصول على فوائد، بالإضافة إلى استدراج ضحايا آخرين بنفس الطريقة التي تم الإيقاع بهم.

وقد تم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق، أين تم إيداع متورط واحد في القضية الحبس، ووضع تحث الرقابة القضائية المشتبه الثاني، أما باقي المشتبه فيهم فتم الإفراج عنهم.