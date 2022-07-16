أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية التسجيلات الأولية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد (2022) ستكون من 21 إلى 24 جويلية الجاري عبر البوابة المخصصة لهذا الغرض.

ودعت الوزارة الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا إلى إتباع جملة من الإجراءات للتسجيل في إحدى مؤسسات التعليم العالي، بدءا من التوجه الى الثانوية لتسلم شهادة البكالوريا، والتي من خلالها يتم التعرف على الرقم الشخصي الذي يستعمل أثناء التسجيل الأولي.

وفي هذا الشأن، يتعرف الطالب على المعلومات التي توضع تحت تصرفه والواردة في دليل حامل شهادة البكالوريا وفي المنشور الوزاري الخاص، حيث يمكنه في هذا الصدد تحميل وتثبيت تطبيق توجيه كم (TawdjihCom) المتوفر في بوابة حامل شهادة البكالوريا على الهاتف النقال و/أو اللوحة الالكترونية أو استعمال النسخ التفاعلية للدليل والمنشور رقم 1 والمنشور رقم 3 والمنشور رقم 4 على جهاز للإعلام الآلي أو الوثائق بصيغ Pdf أيضا.

وبعد القراءة المتأنية لهذه الوثائق، يمكن الشروع في عملية التسجيل الأولي من 21 إلى 24 جويلية الجاري وذلك من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الالكتروني https://www.orientation-esi.dz.

وتؤكد الوزارة على ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها، داعية الى التسجيل في بطاقة الرغبات، وفقا لترتيب تنازلي، ستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر، مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

وعقب الانتهاء من هذه الإجراءات، أوضحت الوزارة وجوب تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 25 إلى 26 يوليو الحالي مع امكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة، لافتة الى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الاعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

وبالنسبة لهذه المدارس، أشار المصدر الى أنه يجب على حامل البكالوريا التقدم الى المؤسسة التي وجه اليها لإجراء الاختبار أو المقابلة الشفوية على أن يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر 2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية.

وفي حالة الإخفاق في المقابلة، يتم التوجيه آليا إلى الاختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات، والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للالتحاق بهذا الاختيار.

وفيما تعلق بحاملي البكالوريا الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم، فيقترح عليهم عملية ثانية للتسجيل الأولي من 04 إلى 06 أوت القادم من خلال ملء بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي على ان تحتوي هذه البطاقة على ستة (06) اختيارات من ضمنها اثنين (02) وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي.

وحدد أقصى أجل للقيام بهذه العملية يوم 06 أوت 2022 علما بأن الإعلان عن النتائج سيكون يوم 11 من نفس الشهر مساء.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد، يجب على هذا الاخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الخط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022 على ان يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

وعن الحالات الخاصة، فقد تم التأكيد على فتح أرضية مخصصة لدراستها من طرف مؤسسات التعليم العالي المستقبلة خلال الفترة من 09 إلى 15 سبتمبر 2022 وذلك وفق منشور تكميلي يحدد الكيفيات والرزنامة والحالات التي تخول لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات، لاسيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد الطلبة.

وإذا كان الطالب الجديد معني بالإيواء في حي جامعي، فقد دعت الوزارة إلى ضرورة تقديم طلب الاستفادة من الإيواء عبر الخط من 20 الى 26 أوت 2022.