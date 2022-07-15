أشار الرئيس المدير العام لشركة "إيناغاز" الاسبانية، أرتورو غونزالو، إلى أن الجزائر بلد موثوق في مجال الغاز كما عهدناه منذ 26 سنة.

وقال غونزالو في تصريح لجريدة "ألباييس" الاسبانية "إنه من المعتاد في الصيف استخدام كميات أقل من الغاز الجزائري مقارنة بأوقات أخرى من العام، فهو يعمل بنسبة 100 بالمائة حسب التوقعات والعقود والجدول الزمني".

وأضاف غونزالو لقد حازت الجزائر على ثقتنا، خاصة وأنها احترمت العقود وصرحت مرارا بأنها ستواصل القيام بذلك، مشيرا إلى أن الجزائر التزمت دائمًا وفي جميع الظروف، منذ عام 1996 وحتى يومنا هذا بالعقود المبرمة ليس لدي شك أو قلق حيال ذلك.