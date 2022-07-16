حلّ وزير العدل الكويتي جمال هاضل الجلاوي بالجزائر اليوم، في زيارة رسمية تمتد من 17 إلى 21 جويلية 2022.

وحسب بيان الوزارة، فإنه بدعوة من عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، حلّ اليوم الأحد، بمطار الجزائر الدولي، المستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت مرفوقا بوفد يضم إطارات من وزارة العدل الكويتية، وذلك في إطار زيارة رسمية تمتد من 17 إلى 21 جويلية 2022.

يتم خلال هذه الزيارة التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي عدل البلدين، كما تكون فرصة لمعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة ومواقع أثرية وهيئات ثقافية، وفق البيان.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، والإرادة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون في المجال القانوني لاسيما بتبادل الخبرات والتجارب خاصة في مجال تكوين القضاة وعصرنة أنظمة العدالة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.