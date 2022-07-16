رفض أحرار المغرب استقبال رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، في قادم الأيام، إذ يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية مساء الاثنين أمام مقر البرلمان بالرباط، حسب ما أكدته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

و اعتبرت السكرتارية الوطنية للمجموعة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، زيارة "رأس الإرهاب"، رئيس أركان الجيش الصهيوني المجرم، التي تأتي في أعقاب مشاركة مراقبين عسكريين صهاينة في مناورة عسكرية بالمغرب، "خطوة أخرى تكتسي خطورة بالغة وجريمة تطبيعية جد شنيعة بحق الشعب المغربي وشعوب الأمة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني".

و أضافت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أن الزيارة تأتي "في سياق حالة السعار الصهيوني-التطبيعي الرسمي بالمغرب منذ إعلان ما يسمى الاتفاق الثلاثي المشؤوم"، مدينة "بكل عبارات الشجب والاستنكار هذه الجريمة التطبيعية الكبرى، باستضافة مجرم حرب صهيوني تقطر يداه بدماء الآلاف من أبناء وأطفال الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة، ومن ضمنهم أطفال مغاربة في قطاع غزة بالحرب الأخيرة في رمضان 2021".

و أهابت المجموعة بكل الأحرار للوقوف، مساء يوم الاثنين، أمام البرلمان في العاصمة الرباط، والمشاركة بكثافة احتجاجا على استقبال نظام المخزن للمجرم الصهيوني، والتنديد بـ "تدنيس أرض الوطن بأقدام الإرهابيين الصهاينة".

و جددت في السياق، التأكيد على "المضي في مسيرة النضال الشعبي في المغرب، الى غاية إسقاط التطبيع والمطبعين وطرد مكتب الاتصال الصهيوني"، علما أن النظام المخزني يتبنى سياسة المضي قدما في علاقاته مع الكيان الصهيوني، رغم الرفض الكبير الذي يشهده الشارع المغربي لأي علاقات مع الاحتلال الصهيوني، الذي يمعن في اغتصاب الأراضي الفلسطينية وتشريد وتقتيل الفلسطينيين، والساعي الى التمدد ككائن سرطاني.

و سبق أن تحدى نظام المخزن غضب وسخط الشارع المغربي، الذي لا زال يهتز رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، باستقبال وزير دفاع الكيان الصهيوني، شهر نوفمبر الماضي، في ما وصف بالتمادي في "الغلط المدمر".

و أعرب مدونون، وقتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ادانتهم لعدم اهتمام النظام بالمملكة لرد فعل الشارع المغربي الذي يعتبر القضية الفلسطينية "قضية وطنية"، وأكدوا على ضرورة مناهضة الارهاب الصهيوني وإلغاء التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان المحتل، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني.

و هو ما دعا اليه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، حيث طالب بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني بكل أوصافها، بينما شدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على أن الشعب المغربي "كان ولا يزال وسيظل رافضا لكل أشكال العمالة الرخيصة للتطبيع".

و بالرغم من موجة الرفض هذه، يمضي النظام بالمغرب في مسلسل التطبيع بوتيرة متسارعة.