يحل رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، غدا الاثنين بالجزائر، للمشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة العليا، مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.

كما سيتم استقبال رئيس الحكومة الإيطالي، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وستجرى محادثات بين الوزراء الإيطاليين الأعضاء في الوفد الرسمي ووزرائهم الجزائريين، حسب وكالة “نوفا” الايطالية.

وتشمل الزيارة التي تستغرق يومًا، سلسلة من التعيينات الرسمية. بما في ذلك المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيرافق دراجي في زيارته وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتحول البيئي والبنية التحتية المستدامة والتنقل وتكافؤ الفرص والأسرة.