كشف بيان صحفي للمديرية الجهوية للجمارك بتبسة أنه بعد قرار رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون فتح الحدود مع تونس، بعد جائحة كورونا، أن عدد المسافرين تجاوز 1500 شخص و500 مركبة في مراكز العبور الأربعة، في انتظار ارتفاع الوتيرة بعد الإعلان عن نتائج بكالوريا 2022.

وجاء في البيان الصحفي الذي تحوز "الخبر" نسخة منه، أن ذات المصالح سجلت بعد 48 ساعة من تاريخ الجمعة 15 جويلية 2022 1101 مسافر جزائري و548 أجنبي، بينما تم عبور 413 مركبة جزائرية و130 مركبة اجنبية الترقيم.

ويضيف بيان المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة انه تم اعتماد تسهيل تقديم الشكاوى بالموقع الالكتروني واستخراج سند عبور المركبات قبل الوصول لمراكز العبور، اضافة لنفس الاجراء بالنسبة لوثيقة التصريح بالعملة الأجنبية وتنظيم معالجة سريعة وأولوية لذوي الهمم وكبار السن والعائلات والمرضى المزمنين، مع وضع الرقم الأخضر تحت تصرف المسافرين 1030 للاستفسار وطلب المعلومات.