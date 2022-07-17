اشرف، مساء اليوم، مدير التربية لولاية المدية بثانوية رابح درموش بلدية سدراية شرق المدية على تقديم التهاني للتلميذة سلسبيل قديد صاحبة أعلى معدل بالولاية 19.07 شعبة علوم تجريبية في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022.

وأكد مدير التربية في الكلمة التي ألقاها بحضور السلطات المحلية لبلدية سدراية والأسرة التربوية للثانوية، بأن النجاحات والتتويجات المحققة على الصعيد الولائي مردها ألى روح المسؤولية التي تحلى بها إطارات التربية بمختلف مواقعهم، خدمة للتلميذ، مشيدا بكافة الجهود المبذولة .

هذا وتجري التحضيرات على مستوى مديرية التربية لولاية المدية لتكريم المتفوقين في الامتحانات الرسمية الذين شرفوا الولاية في حفل رسمي ولائي يحتفى فيه بنجاحاتهم ونجاحات الأسرة التربوية.