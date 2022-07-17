بعد استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، الذي حل بالجزائر زوال اليوم الأحدن أن هيأته تحرص على أن تكون الطبعة المقبلة للـ”شان” جيدة:

” نحن نحضر لأن تكون البطولة المقررة في الجزائر بداية العام المقبل، هي الأفضل... ملتزمون بتطوير اللعبة ولنؤكد بأن كرة القدم في الجزائر من بين الأفضل في إفريقيا ولديها إمكانيات لتكون من بين الأحسن في العام”.

وتابع:” فخورون بالمنتخبات التي تمثل القارة في كأس العالم بقطر، ونكون أسعد لو شاركت منتخبات الجزائر، مصر، ونيجيريا”.

كما وجه رئيس الـ”كاف” رسالة إلى الجزائريين:” علينا العمل سويا من أجل تطوير كرة القدم، وهناك مجالات تحتاج إلى تحسين وتغيير ومن واجبي كرئيس أن أقف على ذلك”.

وتابع:” نحب كرة القدم فهي تجمع الشعوب، و ازدهارها مرتبط بالتطور الاقتصادي، وذلك على الشباب التركيز على التعليم”.