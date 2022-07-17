رست يوم الأحد بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، وذلك في إطار نشاطات التعاون العسكري الجزائري-الروسي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه "في إطار نشاطات التعاون العسكري الجزائري-الروسي, رست اليوم الأحد 17 يوليو 2022 بميناء الجزائر, مفرزة سفن حربية من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية, متكونة من السفينة الهيدروغرافية KILDIN والسفينة ناقلة البترول Vice-amiral PAROMOV".

و أضاف ذات المصدر أن هذا التوقف الذي يدوم إلى غاية 19 يوليو 2022, "يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين قواتنا البحرية والقوات البحرية الروسية وإلى تبادل الخبرات بالإضافة إلى تدعيم التنسيق المشترك بين الجيشين".

تجدر الإشارة إلى أنه, وبعد رسو سفن المفرزة, حظي الوفد الروسي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى.