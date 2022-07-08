أعلنت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي عن إطلاق الطبعة الثانية لمسابقتها الوطنية للشعر بأنواعه الفصيح والملحون والأمازيغي بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

وتحت شعار "ستون بيتا للوطن"، حدد المنظمون عدة شروط للمشاركة من بينها أن يتراوح سن المشاركين ما بين 18 و45 سنة وأن تتراوح القصيدة ما بين 50 و60 بيتا أو سطرا، في حين حدد تاريخ 16 سبتمبر المقبل كآخر أجل للمشاركة.

وترسل المشاركات على العنوان الإلكتروني [email protected]، ويمكن التعرف على باقي شروط المسابقة بالعودة إلى الموقع الإلكتروني للوكالة أو صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.