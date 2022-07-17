أكد معهد باستور، أن وباء كورونا لم ينته وذلك بظهور سلالات فرعية جديدة منظمة الصحة العالمية

أوضح معهد باستور في بيان توضيحي اليوم الأحد، أن “الزيادة المسجلة في درجة انتشار السلالة الفرعية ب.أ.5 من فيروس كورونا ابتداء من 3 جويلية ارتبطت بارتفاع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 خلال نفس هذا الشهر”.

وأشار إلى أنه “ليس من المستغرب أن نشهد زيادة في الحالات في الأيام القليلة القادمة حيث يشكل هذا الوضع جزءا من دورة تطور الفيروس”.

ونبه إلى أن ” ب.أ5 سلالة فرعية ناتجة عن طفرات طرأت على السلالة المتحورة أومكرون والتي يبدو أنها تتطور بشكل أكبر بواسطة آلية الهروب المناعي، لديها معدل انتقال أعلى من سابقاتها”.

وتتمثل العلامات السريرية الأكثر شيوعًا التي تم تسجيلها في حالة الإصابة بهذه السلالة في التعب والسعال والحمى والتهاب الحلق والصداع مع استمرار الأعراض مدة أطول يمكن أن تستغرق من 7 إلى 10 أيام.

وقال إن “الأشخاص المصابين بالسلالات الفرعية السابقة لأومكرون ب.أ1 وب.أ2 يمكن أن يصابوا مرة ثانية بالسلالة الفرعية ب.أ5”