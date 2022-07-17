بعد تلقيها شكوى من طرف ضحية تعرض لسرقة معدات تخص حفارة بئر ملك له محجوزة بحظيرة مؤسسة تافو التابعة لحظيرة بلدية عين وسارة بالجلفة ، فتحت مصالح امن دائرة عين وسارة تحقيقا معمقا في الحادثة ، أين استمعت لعدة أطراف منها رئيس الحظيرة و حراسها ومدير مؤسسة النظافة تافاو مصادر الخبر أكدت أن حفارة البئر التقليدية تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني حين كانت تقوم بحفر نقب بدون رخصة بتراب بلدية عين وسارة.

و بعد نقلها للحظيرة بمؤسسة النظافة تافاو التابعة لبلدية عين وسارة وبعد مدة اكتشف صاحبها عملية السرقة اين قام بتبليغ مصالح الامن التي بدورها قامت بفتح تحقيق معمق واستدعاء كامل الاطراف التي لها صلة بالقضية.

وبعد التحقيق معهم ، وجهت لهم تهمة تبديد أموال محجوزة تكوين جمعية اشرار، السرقة في ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة، من طرف الجهات القضائية التي أمرت بحبسهم و تعود حيثيات القضية حسب مصادر الخبر ، إلى شكوى تلقتها مصالح أمن دائرة عين وسارة من طرف رعية اجنبي تتضمن تعرضه للسرقة معدات تخص حفارة بئر ملك له محجوزة بحظير البلدية التابعة لمؤسسة النظافة تافاو.

و تبين حسب ذات المصدر تورط مسؤول مؤسسة تافاو للنظافة رفقة اربعة اخرين و أضاف مصدر الخبر انه بعد توقيف المشتبه فيهم وبعد التحقيق معهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة ، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق حيث تم إيداع ثلاثة (3) منهم بالمؤسسة العقابية فيما استفاد اثنان (2) من إجراءات الرقابة القضائية.بعد اتهامهم بتبديد أموال محجوزة تكوين جمعية اشرار، السرقة في ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة