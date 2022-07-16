تعتزم شركات الطيران الإسرائيلية توسيع وفتح مسارات جديدة إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى، بعد أن فتحت السعودية مجالها الجوى امام جميع شركات الطيران

وطلبت بالفعل شركتا الطيران “إلعال” ومنافستها الأصغر “أركيا” إذنا بعبور المجال الجوي السعودي، وذلك حسبما قالت الشركتان اليوم الأحد، وهو ما سيؤدي إلى اختصار نحو ساعتين ونصف الساعة من زمن الرحلات إلى الهند وتايلاند.

وتتفادي المسارات الحالية لتلك الوجهات، التي تحظى بشعبية لدى الإسرائيليين، عبور المجال الجوي السعودي من خلال الطيران جنوبا فوق البحر الأحمر حول اليمن.

وقال وزير السياحة في دولة الاحتلال يوئيل رازبوزوف لراديو الجيش اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية فوق السعودية ستبدأ على الأرجح “في غضون أسابيع قليلة” بعد تسوية الخدمات اللوجستية الضرورية وستجعل تذاكر الطيران في نهاية المطاف أرخص بنحو عشرين في المئة.