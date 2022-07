Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, dimanche, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau de quatre (04) communes dans la wilaya de Bejaia et deux (02) communes dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont la date est fixée au 15 octobre prochain, précise un communiqué de la Présidence de la République.

"En vertu de l'article 91, alinéas 07 et 10 de la Constitution, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, dimanche le 18 Dhou El Hidja 1443 de l'Hégire, correspondant au 17 juillet 2022, un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en vue des élections partielles des membres des Assemblées populaires communales (APC) au niveau des communes de Feraoun, M'cisna, Toudja et Akbou dans la wilaya de Béjaia, et des communes de Ait Mahmoud et Ait Boumahdi dans la wilaya de Tizi-Ouzou, dont la date est fixée au 15 octobre prochain", a précisé le communiqué.

"Le décret prévoit également l'entame de la révision exceptionnelle des listes électorales durant la période allant du 20 au 28 juillet 2022", a conclu le communiqué.