تروج مصادر إسبانية لخطر تدفق آلاف المهاجرين السريين انطلاقا من الشواطئ الجزائرية، وأن قوة حرس السواحل المحلية تجهز نفسها لهذا السيناريو. فيما بدأ متعاملون إسبان يحصون خسائرهم بسبب ما يعتبرونه "قيودا غير معلنة" فرضها الجانب الجزائري على إسبانيا، ألقت بتبعاتها على مصدّري منتجات هامة مثل مواد البناء وخصوصا السيراميك.

زعم موقع "اوكي دياريو اندلسيا" أن وكالة حماية الحدود البحرية الأوروبية "فرونتكس" حذرت من أن الكثيرين يستعدون للإبحار بشكل غير قانوني عبر زوارق انطلاقا من الشواطئ الجزائرية نحو إقليم أندلسيا جنوب شرق إسبانيا. لكن وبعكس إحصائيات الوكالة التي تشير إلى تراجع تدفق قوارب المهاجرين السريين في منطقة غرب المتوسط بـ20% عن الفترة ذاتها من الأعوام الماضية، نشر الموقع استنادا إلى مصادر أن السلطات الإسبانية تعيش حالة هدوء يشوبها حذر.

وأفاد الموقع الإخباري، نقلا عن مصادر في الشرطة المحلية، أن جزر الكناري التي تقع جنوب شرق إسبانيا هي الوجهة الرئيسية لتدفق المهاجرين الذين يصلون إليها في موجات كثيرة. وتزعم أن قوة "فرونتكس" قد تم تنبيهها بالفعل إلى أن هناك العديد من الأشخاص "على استعداد لمغادرة الجزائر". وتقول المصادر نفسها: "إنهم يريدون جذب الكثير من الناس إلينا هذا الصيف. وأوردت أن كل الواصلين إلى المنطقة إما قدموا من الجزائر أو المغرب، زيادة عن بعض اللبنانيين الذين يطلبون اللجوء السياسي، فيما لم يبلّغ عن وصول أي من الأفارقة من جنوب الصحراء".

ونقلت الموقع عن مصدره أن الجزائريين والمغاربة، كما هو الحال دائمًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، أقوياء جسديًا ودون أي نوع من الأمراض.

وبعكس تراجع تدفق القوارب من منطقة غرب المتوسط، تشير تقديرات "فرونتكس" الصادرة منتصف الشهر الجاري إلى استمرار تدفق المهاجرين في وسط وشرق المتوسط ومنطقة البلقان، حيث بلغت مستويات قياسية.

وتعد قضية الهجرة واحدة من المداخل لتناول العلاقات الجزائرية الإسبانية المتأزمة في الصحف المحلية، زيادة على ملف الغاز والمبادلات الاقتصادية. وقد عملت مدريد على انتزاع موقف مؤيد من حلف الأطلسي ضد المهاجرين في قمتها الأخيرة على أراضيها، لاعتباره تهديدا أمنيا لبلدان التحالف العسكري.

وفي هذا السياق، اشتكى منتجون إسبان مما وصفوه " ممارسة الجزائر لحصار غير معلن على البضائع المبرمج تحويلها للسوق الجزائري، وأن مئات من الحاويات التي تحمل بضائع تواجه خطر الكساد في السوق المحلية".

ونقلت صحفية "كونفيدونسيال" عن متعاملين أنه بعد التهديدات التي وجهها الاتحاد الأوروبي ضده بعد إعلان فرض قيود على المعاملات التجارية مع مدريد، فإن الجانب الجزائري ماض في فرض قيود، وأن منتجين بدؤوا يحصون خسائرهم، بمن فيهم مصدرو منتجات لا تفسد مثل مواد البناء وخصوصا السيراميك.

ونقلت الصحيفة عن أحد المتعاملين قوله: "لدي شحنتان من 23 حاوية مشلولة في ميناء وهران"، تحتوي على مواد خام كان يتم تحويلها بعد ذلك.

ووجه المتعامل لعنات للحكومة الاشتراكية المسؤولية عن فقدان السوق الجزائرية المربحة، فالبلاد لديها أموال وتنمو، لكن لا يوجد شيء يمكن القيام به، ويفكر غالبية موردي السوق الجزائرية في التوجه لأسواق أخرى مثل مصر.

وتبلغ قيمة هذه البضائع حوالي 60 ألف أورو، يتطلب إعادة تحميلها وشحنها 3000 أورو للحاوية، بمعنى "وداعا للأرباح"، حسب وصف هذا المتعامل.

ولم تتضرر المنتجات وحدها، بل يعد قطاع الشحن البحري أحد الشركات العاملة التي كانت توجه ما معدله 300 حاوية شهريا للجزائر عبر خط أليكانت وهران، اضطرت إلى تقليص نشاطها للحد الأدنى.

وتشير الجريدة إلى طرح خطط لتسويق المنتجات الإسبانية للجزائر عن طريق ثالث، وتحركات واتصالات مع الحكومة الإسبانية لأجل رفع هذه القيود، لكن لم يتغير الوضع بعد ولا يبدو أنه سيتغير في الأفق القريب.