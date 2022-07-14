اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت الاقتحامات الصهيونية استجابة لدعوات أطلقتها “جماعات الهيكل” لاقتحام المسجد الأقصى أمس الأحد، تزامنًا مع ما يُعرَف صهيونيًا بـ«صيام السابع عشر من تموز”.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إنّ عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، صباح (أمس) الأحد، ونظّموا جولات استفزازية في باحته، وتلقّوا شروحا عن الهيكل المزعوم. وأوضحت أنّ المستوطنين المقتحمين أدّوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرّحمة شرقي الأقصى، ودنّسوا ساحات المسجد. وأشارت إلى أنّ شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى احتجزت بعض هويات المصلّين الوافدين للمسجد عند بواباته الخارجية.



ودعت جماعات الهيكل أنصارها وجمهور المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى أمس الأحد، تزامنًا مع ما يسمّى “صيام السابع عشر من تموز”. ويأتي هذا الحدث بعد أربعين يومًا من ذكرى نزول “التوراة- عيد الأسابيع” العبري، وهو مقدمة لذكرى ما يسمّى بـ«خراب الهيكل” الّذي يكون بعده بعشرين يومًا.



وتتواصل الدّعوات المقدسية لشدّ الرّحال والرّباط الدّائم في المسجد الأقصى، لصدّ اقتحامات المستوطنين المتكرّرة، وإفشال مخطّطات الاحتلال.





