افتتح اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا أوّلَ مسجد بمدينة فينيس، عاصمة إقليم فينيتو شمال شرق إيطاليا، وسط حضور عدد من الشّخصيات الإسلامية ومسؤولي المدينة والمسلمين.

وقد اشترى اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا أحد مباني مدينة فينيس، بعدما قاموا بجمع التبرعات من أجل افتتاح مسجد يخدم آلاف المسلمين الّذين يعيشون في المدينة.



وقال رئيس اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا، ياسين لفرام: “نحن فخورون بالمسجد الجديد، وسيكون مفتوحًا من الآن للجميع، سواء من المسلمين أو غير المسلمين”.



وبدوره، أكّد رئيس الجالية الإسلامية في مدينة فينيس، سادمير أليوفيسكي، أنّ المسجد الجديد سيُلبِّي احتياجات المسلمين، وسيكون مفتوحًا أيضًا لغير المسلمين، بالإضافة إلى إقامة عددٍ من الأنشطة المختلفة الّتي تسمح بمشاركة الجميع.



تجدر الإشارة إلى أنّ أعداد المسلمين في إيطاليا تقدَّر بـ1400000 بواقع نسبة 2,3% من العدد الإجمالي لسكان إيطاليا، وفقًا لإحصاءات مركز بيو للأبحاث.



