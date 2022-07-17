توفي شخصان وأصيب آخر في حادثي مرور وقعا ليلة البارحة بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي قسنطينة وأم البواقي وبالمنطقة الصناعية بالما.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية قسنطينة في بيان لها، إن إسعافات وحدتها الرئيسية علي منجلي تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وأربعا وعشرين دقيقة (21:24) بالطريق الوطني رقم 03 الڤرزي اتجاه عين مليلة بمحاذاة محطة الوقود ديلمي ببلدية الخروب، لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية من نوع مرسيدس.

وأضاف المصدر ذاته إن الحادث خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 36 سنة في عين المكان وهو سائق الدراجة النارية وأصيب مرافقه البالغ من العمر 19 سنة بجروح متعددة قدمت له الإسعافات الأولية في عين المكان وتم إجلاؤه إلى مستشفى الخروب، وهي نفس المؤسسة الصحية التي تم أيضا تحويل جثة المتوفى إلى مصلحتها لحفظ الجثث.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد رحمون تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروري المميت.

أما الحادث الثاني فيتمثل في انحراف سيارة وسقوطها من علو حوالي 20 مترا من جسر بالمنطقة الصناعية بالما اتجاه معبر ماسينيسا.

وأكدت الحماية المدنية إن إسعافات المركز المتقدم مصنف عبد الرحمان مدعمة بالوحدة الثانوية سيساوي سليمان تدخلت مساء الأحد لأجل حادث مرور الذي خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 24 سنة في عين المكان وتم إخراج جثته من داخل السيارة التي سقطت في الوادي وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لقسنطينة.