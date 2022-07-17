أكد مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى تابع لقيادة الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن رئيس أركان الجيش الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري واللجنة العسكرية 5+5 الشرق يتوجهون في زيارة رسمية لأول مرة اليوم الإثنين للعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى في تصريح لوكالة "سبوتنيك" فضل عدم الكشف عن اسمه إن، "رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الفريق عبد الرازق الناظوري سيتوجه رفقة اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة عن الشرق التابعين للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، اليوم للعاصمة الليبية طرابلس، وذلك للقاء رئيس الأركان محمد الحدادي ولجنة 5+5 الغرب".

ولفت المصدر إلى أن، "الزيارة من أجل عقد اجتماع بين للجنة العسكرية 5+5 بحضور رؤساء الأركان وتهدف إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن خطة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك عبر مناقشات مع جميع الأطراف تنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية في إطار زمني محدد.

كما لفت إلى أن الخطة تفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، و"تدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة.