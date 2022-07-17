أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أمس الأحد، بالبويرة أن مستحقات المجمع العمومي سونلغاز لدى المواطنين "تضاعفت بأربع مرات" منذ بداية وباء كوفيد-19 لتبلغ 214 مليار دج.

وأكد عجال في تصريح للصحافة على هامش اجتماع جمعه بالسلطات المحلية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر والمستثمرين، أن قيمة المستحقات ارتفعت إلى 60 مليار دج قبل الوباء، مطلع سنة 2020 لتبلغ 214 مليار دج بعد مضي سنتين.

وأضاف أنه بفضل عمليات التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن خلال الأزمة الصحية التي مست كامل الوطن، نجحت مصالح مجمع سونلغاز في تقليص قيمة المستحقات لدى المواطنين إلى 140 مليار دج.

وبعد تأكيده أن "قيمة المستحقات الحالية تقدر بـ 140 مليار دج بعد استئناف عمليات التحصيل"، اغتنم عجال الفرصة للاستعانة بوسائل الإعلام في تحسيس المواطن بأهمية دفع مستحقاته لتمكين المجمع العمومي من استعادة استقراره المالي والاستمرار في انجاز مشاريعه خدمة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

في ذات السياق، ذكر بإجراءات تسهيل الدفع التي اتخذها المجمع لتمكين المواطنين من دفع مستحقاتهم، داعيا زبائن المجمع إلى اغتنام الفرصة واحترام الالتزامات المتخذة مع المجمع لتفادي أي انقطاع في التموين بالطاقة.